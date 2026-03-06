Haberler

Suudi Arabistan: Prens Sultan Hava Üssü'nü Hedef Alan Üç Balistik Füze Düşürüldü

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad'ın güneyindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan üç balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Ayrıca, El-Harc bölgesinde bir seyir füzesi ve beş insansız hava aracı da engellendi.

(ANKARA) - Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan üç balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Riyad'ın güneyindeki askeri kompleksin hedef alındığı belirtilirken, El-Harc (Al-Kharj) vilayetinin doğusunda bir seyir füzesinin de engellendiği ifade edildi. Ayrıca ülkenin farklı bölgelerini hedef aldığı belirtilen beş insansız hava aracının da hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran, çok sayıda ABD üssüne ev sahipliği yapan Köfrez ülkelerindeki hedeflere de saldırdı. ABD medyasında bu hafta yayımlanan analizlerde, Körfez ülkelerinin hava savunma füzesi stoklarının sınırlı olduğu ve bölge ülkelerinin uzun süreli bir savaşa hazır olmadığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

