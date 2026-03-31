Suudi Arabistan, Şarkiye ve Riyad'ı hedef alan füze saldırılarının engellendiğini açıkladı
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiye ve Riyad bölgelerine yönelik balistik füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini açıkladı.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Riyad bölgesinde 7, Şarkiye bölgesinde ise 1 balistik füze saldırısının engellendiği belirtildi.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu