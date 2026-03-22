Suudi Arabistan, İran'dan başkent Riyad'ın da bulunduğu bölgeye 3 balistik füze atıldığını duyurdu

Suudi Arabistan, İran'dan başkent Riyad'a yönelik 3 balistik füze atıldığını açıkladı. Hava savunma sistemleri bir füzeni imha etti, diğerleri ise boş alanlara düştü.

Suudi Arabistan, İran'dan başkent Riyad'ın da yer aldığı bölgeye 3 balistik füze atıldığını, bunlardan birinin hava savunma sistemlerince engellendiğini, diğerlerinin ise yerleşim bulunmayan alanlara düştüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Riyad bölgesine yönelik 3 balistik füze fırlatıldığının tespit edildiği, bir füzenin imha edildiğini, ikisinin ise boş alana düştüğü belirtildi.

Öte yandan İran tarafından gece saatlerinden bu yana fırlatılan 6 insansız hava aracının (İHA) da Suudi Arabistan'ın doğusunda hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü de daha önce El-Harc vilayetinde "tehlikeli bir durum" nedeniyle yayımladığı uyarının ardından, tehlikenin ortadan kalktığını duyurdu.

Açıklamada, halka sivil savunma talimatlarını izlemeyi sürdürmeleri, toplanmaktan ve görüntü almaktan kaçınmaları, tehlikeli bölgelerden uzak durmaları ve herhangi bir risk fark edilmesi halinde 911 acil hattını aramaları çağrısında bulunuldu.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
İran İsrail'de 4 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var

İran, İsrail'de 4 şehri yerle bir etti! Yıkım büyük, onlarca ölü var
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı

Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti

İran'ın nükleer can damarına yapılan saldırı aralarını açtı
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı

Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı

Altında 43 yıl sonra bir ilk