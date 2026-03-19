Haberler

Suudi Arabistan: Topraklarımıza 41 kamikaze insansız hava aracı ve 3 füze saldırısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına 41 insansız hava aracı ve 3 balistik füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıların başkent Riyad ve doğu bölgelerine yönelik olduğu belirtilirken, balistik füzelerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinden bu yana ülke topraklarına 41 insansız hava aracı (İHA) ve 3 balistik füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, başkent Riyad ve çoğunluğu doğu bölgelerine olmak üzere 41 kamikaze İHA saldırısı yapıldığı, söz konusu İHA'lardan birisi dışında tamamının imha edildiği bildirildi.

Bakanlık, Samref Rafinerisi'ne bir İHA düştüğünü ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca ülkeye yönelen 3 balistik füzenin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

