Suudi Arabistan, gece boyunca 35 İHA saldırısını engelledi

Suudi Arabistan, Şarkiyye bölgesinde gece boyunca 35 insansız hava aracına müdahale edildiğini açıkladı. Hava savunma sistemleri, İHA saldırılarını engelledi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiyye bölgesinde tespit edilen İHA'lara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin söz konusu bölgede gece boyunca 35 İHA saldırısını engellediği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu

Bu halini bakın nasıl savundu
Fenerbahçe'den kovulan Mourinho yeni takımında inanılmaz işler yapıyor

Fener taraftarını çıldırtan haber
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti

Baldızını vahşice katletti, en son kendi canına kıydı
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu

Bu halini bakın nasıl savundu
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak