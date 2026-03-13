Haberler

Suudi Arabistan Hava Sahasına Giren 28 İha'yı Düşürdü

Güncelleme:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 28 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Hava savunma sistemleri, Al-Kharj vilayeti ve Doğu Eyaleti üzerinde bu İHA'ları imha etti.

(ANKARA) - Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 28 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda, hava savunma sistemlerinin gece saatlerinden itibaren ülkenin hava sahasına giren en az 28 İHA'yı imha ettiği belirtildi.

Bakanlık son birkaç saat içinde İHA'ların özellikle Al-Kharj vilayeti ile Doğu Eyaleti üzerinde tespit edilerek düşürüldüğünü açıkladı. İHA'ların hangi ülke ya da gruba ait olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: ANKA
