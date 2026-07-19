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Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı, ABD'li yetkiliyle askeri işbirliğini görüştü

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Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral el-Amr, ABD Merkez Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Frank ile ikili askeri işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesini görüştü.

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mezid bin Süleyman el-Amr, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Patrick Frank ile ikili askeri işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesini görüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı El-Amr'ın, Frank ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, El-Amr ve Frank'ın görüşmesinde iki taraf arasındaki işbirliği ve ortak koordinasyonun geliştirilmesine yönelik yolların ele alındığı ifade edildi.

Görüşmeye ilişkin başka detaya yer verilmedi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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