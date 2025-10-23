Suuçtu Şelalesi Sonbaharda Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılmasıyla oluşan Suuçtu Şelalesi'nin çevresi yeşil ve sarının tonlarına büründü.

Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşan şelale, ilçe merkezine 22, Bursa'ya 125 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Bölgedeki irili ufaklı 60 şelale arasında yer alan Suuçtu Şelalesi, 36 metre yükseklikten dökülen suyunun yanı sıra çevresindeki güzelliklerle görsel şölen sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Suuçtu Tabiat Parkı'ndaki şelaleye yerli ve yabancı turistler her mevsim ilgi gösteriyor.

Kış mevsiminde yüksekliği yaklaşık 30 metreye, genişliği ise 50 metreye kadar ulaşan Suuçtu Şelalesi, ilçenin içme suyu ihtiyacını da karşılıyor.

Sonbaharda yeşil ve sarının tonlarıyla ziyaretçilerini karşılayan şelale, dronla da havadan görüntülendi.

"Dünyanın her yerinden insanlar geliyor"

Suuçtu Tabiat Parkı Sorumlusu Mehmet Gürbüzler, iki yıldır bölgede görev yaptığını söyledi.

Şelalenin bu mevsimde suyunun azaldığını ancak doğal güzelliğini koruduğunu belirten Gürbüzler, şunları kaydetti:

"Sürekli ziyaretçilerimiz bulunmaktadır. Yazın yerli ve yabancı her türlü ziyaretçi geliyor. Bunun haricinde turlar düzenleniyor. Yabancı turlar var. KKTC'den ayda bir ya da iki defa gelen turlarımız var. Bunun haricinde İngiliz, Finlandiyalı, Hollandalı yani dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Sonbaharda ağaçların yapraklarının kızarmaya başlamasıyla fotoğraf tutkunu arkadaşlarımızın uğrak yeri oluyor. İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa'nın yanı sıra çeşitli yerlerden doğa ve fotoğraf tutkunları buraya geliyorlar."