Haberler

Sütçü İmam, Vefatının 103. Yılında Dualarla Anıldı

Sütçü İmam, Vefatının 103. Yılında Dualarla Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam, Kahramanmaraş’taki kabri başında düzenlenen bir programla anıldı. Anma etkinliğine katılanlar, dualar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Sütçü İmam'ı saygıyla andı.

Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam, vefatının 103. yılında Kahramanmaraş'taki kabri başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından düzenlenen program, Sütçü İmam'ın Bektutiye Camisi avlusundaki kabri başında gerçekleştirildi.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam'ı saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Anma programına, Sütçü İmam'ın yakınları, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sütçü İmam

1872 yılında Bektutiye Mahallesi'nde doğan Sütçü İmam, Uzunoluk Camisi'nde gönüllü imamlık yaptı.

Kentin işgali sırasında 31 Ekim 1919'da düşmana ilk kurşunu atarak Maraş Milli Mücadelesi'nin sembol isimlerinden biri oldu.

Şehrin düşmandan temizlenmesinin ardından Maraş Kalesi'ndeki topun idaresini üstlendi. 25 Kasım 1922'de, barutun ateş alması sonucu oluşan yanıklar nedeniyle tedavi gördüğü Alman Eğitim Hastanesi'nde vefat etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.