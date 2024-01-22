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Süt ve Süt Ürünlerinin Açıkta Satılması Sağlık Riski Oluşturuyor

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Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazar tezgahında, yol kenarında 'taze', 'doğal' gibi ibarelerle satılan süt, peynir ve yoğurdun uygun ortamda muhafaza edilmemesi nedeniyle oluşan bakterilerin, ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açabileceğini söyledi.

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazar tezgahında, yol kenarında 'taze', 'doğal' gibi ibarelerle satılan süt, peynir ve yoğurdun uygun ortamda muhafaza edilmemesi nedeniyle oluşan bakterilerin, ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açabileceğini söyledi.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazar tezgahlarında, açık alanlarda süt ve süt ürünleri satışına sıklıkla rastlandığını söyledi. Manavoğlu, açık alanda satılan süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinde ortamdan kaynaklı oluşabilecek fiziki kirlenmenin yanı sıra mikrobiyolojik tehlikelerin insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Süt, yoğurt, peynir tüketiminde güvenilir gıdanın tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, şöyle konuştu:

"Bazen karşımıza halka açık yerlerde, pazarlarda, yol kenarlarında, soğutma sistemi olmayan yerlerde süt ürünlerinin açıkta satıldığını görüyoruz. Bu ürünlerde ilk akla gelecek mikrobiyolojik tehlike. Süt ürünleri bakteri için kaynak. İnsanlarda ve hayvanlarda hastalık yapacak etkiye sahip bakteriler var. Birçok bakterinin süt ürünlerinde varlığını biliyoruz. Ambalajı açık şekilde ortamda bekleyen peynir, süt ürünleri, yoğurttan uzak durmalıyız. Açıkta satılan süt ürünleri ortamdan dolayı fiziksel kirlenmeye maruz kalıyor. Araçların egzozundan kurşun gibi ağır metal bulaşır, toz toprak gibi küçük parçacıklar bulaşabilir. Buradaki en önemli tehlike mikrobiyolojik risk."

SAĞLIĞA ZARARLARI

Süt ürünlerinde oluşabilecek bakterilerin sağlığa zararı hakkında bilgi veren Manavoğlu, "Hayvan memesinden bulaşabilecek fekal mikroorganizmalar olabiliyor. Escherichia coli, salmonella, brusella gibi bakteriler insanlarda hastalık yapacak etkiye sahip. Mide bulantısı, kusma, kanlı ishal, ateşlenme, halsizlik görülebilir. Mikroorganizmaların tehlikeli türlerinin bulaşması insanlarda felce, ölüme yol açabilir" diye konuştu.

Peynirde koagulaz pozitif stafilokoklar denilen mikroorganizmanın rahatsızlığa neden olabilecek en büyük tehlike olduğuna dikkati çeken Manavoğlu, "Peynir oluşumunda bu bakteri, belli sınırda olmalı. Bu bakteri uygun ortamda muhafaza edilmeyen peynirde çoğaldıkça insan sağlığına zarar verir. Peynirde salmonella, listeria monocytogenes, koagulaz pozitif stafilokoklar bakterileri ciddi anlamda ölüme neden olabilir. Hamilelerin gebeliğini sonlandırabilir" dedi.

'SOĞUK ZİNCİR SAĞLANMALI'

Çiğ süt tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Manavoğlu, şöyle konuştu:

"Kapı kapı dolaşan süt satıcılarını, çiğ sütün açıkta satışını görüyoruz. Süt satışında soğuk zincir sağlanmalı. Süt ve süt ürününün 4 derecede korunması zor olur. Bu da mikrobiyolojik riske sebep oluyor. Satın alınan sütün kaynatılma süreci çok önemli. İzlenebilir, ambalajlı gıdanın tüketilmesi gerekiyor. Çiğ sütte de bakteri oluşumu insan sağlığına zarar verir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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