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Süt kuzularının anneleriyle buluşması

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Ortaklar köyünde anneleriyle buluşan süt kuzularının heyecanı, yürekleri ısıtan görüntülere sahne oldu.

Süt kuzularının heyecanı eşsiz görüntüler oluşturdu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Ortaklar köyünde anneleriyle buluşan süt kuzularının heyecanı, yürekleri ısıtan görüntülere sahne oldu.

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Ortaklar köyünde anneleriyle buluşan süt kuzularının heyecanı, yürekleri ısıtan görüntülere sahne oldu.

Dünyaya gözlerini çan kuzular bir süre annelerin de ayrı tutularak sabah akşam olmak üzere günde iki kez buluşturuluyor. Annelerinden uzun süre ayrı kalan ve süt emzirmeleri için anneleri ile buluşturulmak üzere ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, köy ziyaretleri kapsamında; Yıldızeli ilçesine bağlı Çobansaray köyünü ziyaret etti. Ziyaret dönüşü Ortaklar köyünde sürü otlatan çobanla karşılan Vali Şimşek, çobanla bir süre sohbet ettikten sonra Anneler Günü'nde kuzuların anneleriyle buluşmasına şahitlik etti. Anneleriyle uzun süre ayrı kalan kuzular annelerine koşarak kokularından tanıyıp süt emdi. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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