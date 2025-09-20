Haberler

Süt kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Süt kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, süt toplama kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki El Amir Ali yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde süt toplama kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kamyonun sürücüsü tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde feci bir olay meydana geldi. H.A. (38) idaresindeki süt toplama kamyonu, Ovaeymir Mahallesi'ndeki çiftlikten süt aldıktan sonra hareket ettiği esnada 3 yaşındaki El Amir Ali kamyonun altında kaldı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sürücü H.A. ise gözaltına alındı. H.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satıyor: Fiyat 16 milyon dolar düştü

Dev malikane satılamadı! Ünlü isim fiyat kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Halil erkek değil, yapamadı' sözü boşanma davası açan kadının başını yaktı

"Halil erkek değil, yapamadı" sözü kadının başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.