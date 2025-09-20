Süt kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde süt toplama kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kamyonun sürücüsü tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde feci bir olay meydana geldi. H.A. (38) idaresindeki süt toplama kamyonu, Ovaeymir Mahallesi'ndeki çiftlikten süt aldıktan sonra hareket ettiği esnada 3 yaşındaki El Amir Ali kamyonun altında kaldı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sürücü H.A. ise gözaltına alındı. H.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.