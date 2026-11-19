Susurluk'ta yolcu otobüsü terminalde yazıhane duvarına çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde terminalde manevra yapan yolcu otobüsü yazıhane duvarına çarptı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde terminaldeki yazıhane duvarına çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.
M.G. (63) idaresindeki 10 HF 027 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk Otobüs Terminali'nde manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yazıhane duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.G. ile otobüsteki yolcu Y.C. (40), sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA