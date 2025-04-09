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Susurluk'ta Yangın: İki Ev ve Bir Barakada Hasar

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında iki müstakil ev ve bir barakada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 2 müstakil ev ile bir barakada hasar oluştu.

Sultaniye Mahallesi Gelincik Sokak'ta, yol kenarında bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangın, Cavit Tuna ile Sezer Uğuş'a ait müstakil evlere sıçradı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 2 itfaiye aracı ve 7 personel, yangına müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucu söndürülen yangında, müstakil evler ile barakada hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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