Susurluk'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü I.C.D. bariyere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücünün cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İ.C.D. (50) idaresindeki 34 GGZ 965 plakalı motosiklet, Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk Demirkapı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, İ.C.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel