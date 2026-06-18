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Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kayıp olarak aranan Ömer Gezal, Çaylak Şelalesi'nin doğal havuzunda hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Gezal'ın cesedi otopsi için hastaneye gönderildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kayıp olarak aranan kişi şelale havuzunda ölü bulundu.

Ömer Gezal'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Gezal'ın en son Susurluk'ta bulunan Çaylak şelalesine gezmeye geldiğini bilgisini alan ekipler, bu bölgede aramalara başladı.

İtfaiyenin de destek verdiği çalışmalarda, Kocapınar Mahallesi Çaylak Şelalesi çevresinde Ömer Gezal'ın kıyafetleri bulundu.

Dalış yapan ekipler, şelalenin doğal havuzunda yaptıkları aramalarda Gezal'ı hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrollerde Gezal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ömer Gezal'ın cesedi incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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