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Balıkesir'de kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan K.H. yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Ş.H. idaresindeki 54 EM 419 plakalı hafif ticari araç, Kayıkçı Mahallesi Kalfaköy yolunda henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan K.H, yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan K.H, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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