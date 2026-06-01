Haberler

Balıkesir'de çapa makinesinin altında kalan bir kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bahçesini çapalamak için çalıştırdığı makinenin altında kalan 69 yaşındaki Fahrettin Şener, olay yerinde hayatını kaybetti. Şener, daha önce bisikletiyle 3 bin 450 kilometre yol kat ederek umreye gitmiş ve yolculuğunu sosyal medyada paylaşmıştı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bahçesindeki çapa makinesinin altında kalan 69 yaşındaki Fahrettin Şener, yaşamını yitirdi.

Kayıkçı Mahallesi'ndeki evinin bahçesini çapalamak için makineyi çalıştıran Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle makinenin altında kaldı.

Şener'i gören komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şener'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

10 Kasım 2025'te Susurluk'tan bisikletiyle yola çıkan Şener, 3 bin 450 kilometre mesafeyi geçerek umresini yapmış, yolculuk sürecinde yaşadıklarını, yanındaki kamerayla kayıt altına almıştı. Yolculuk hikayesini sosyal medya hesabından da paylaşan Şener'in görüntüleri, çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu

Karayolunda kan donduran manzara
Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza

Sürücüyü takip edip darbettiler: Verilen cezayı hiç unutamayacaklar
CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı

CHP'de saflar belli oldu! 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmadı
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

Türkiye'ye geliyor!
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı