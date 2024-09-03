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Suşehri Zabıta Teşkilatı'nın 198. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, zabıta amirliğini ziyaret etti ve zabıta çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kayaoğlu, zabıtanın toplumun huzuru ve ihtiyaçlarının karşılandığı ilk basamak olduğunu vurguladı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, zabıta amirliğini ziyaret etti.

Zabıta Amiri Ferhat Murat Yeğin'den çalışmaları hakkında bilgi alan Kayaoğlu, "Zabıta, toplumun huzuru ve ihtiyaçlarının karşılandığı ilk basamaktır." dedi.

Zabıtanın belediyenin üniforması olduğunu vurgulayan Kayaoğlu, "İlçemizin huzuru, düzeni ve vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz çalışan zabıta arkadaşlarımın haftasını kutluyorum. Çalışma arkadaşlarıma görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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