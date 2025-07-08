Suşehri'ne Yeni Çöp Toplama Kamyonu Hizmete Girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Suşehri Belediyesine hibe edilen çöp toplama kamyonu hizmete alındı.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, belediye bünyesine kazandırılan yeni çöp kamyonunun hizmet standardını bir adım daha ileri taşıyacağını söyledi.

Aracın hayırlı olmasını dileyen Kayaoğlu, destekten dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Çöp toplama kamyonunun Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vereceğini belirten Kayaoğlu, "Daha temiz, daha modern ve daha yaşanabilir bir Suşehri için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni aracımız ilçemize hayırlı olsun." dedi.