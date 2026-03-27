Suşehri'nde yol yapım çalışmaları devam ediyor
Suşehri ilçesinde yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yeni yolların yapıldığını ve bozuk yolların onarıldığını açıkladı. İlçenin gelişimi için yolların önemine değindi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, birim müdürlerinden bilgi aldı.
Kayaoğlu, ilçede yeni yolların yapıldığını ve bozuk olanların onarıldığını belirterek, "Yollarımız ilçemizi için çok önemli. Her geçen gün gelişen ve büyüyen ilçemizde artan araç sayımız ile yollara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ilçemizin en önemli caddesi olan Sivas Caddesi'nde bulunan bu yol ana caddemizin de yükünü hafifletecektir." dedi.
Kayaoğlu'na MHP İlçe Başkanı Recep Yüksel de eşlik etti.