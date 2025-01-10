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Suşehri'nde Otomobil Kamyonet ile Çarpıştı: 2 Yaralı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki iki kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

H.Y. (72) yönetimindeki 34 CLF 64 plakalı otomobil, Karalar köyü Aydınlar mezrası yakınlarında, M.T. (35) idaresindeki 58 TA 884 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan H.Y. ile S.Y, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak kaldırıldıkları Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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