Suşehri'nde Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dikimi yapıldı. Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Kayaoğlu, ağaçlandırmanın önemine vurgu yaptı ve vatandaşları çevreyi koruma konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Mescid mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Yıldız, yaptığı konuşmada, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Her bir fidan dikimini dünyayı geleceğe taşıyacakları bir etkinlik olarak gördüklerini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Her bir fidana, dünyamızı korumak amacıyla dünyaya renk verecek bir umut olduğu noktasında bakıyoruz. Vatandaşları fidan dikmeye davet ediyorum. Sadece fidan dikme etkinlikleriyle değil, sadece ormanlarımızı arttırmakla değil, aynı zamanda mevcut ormanlarımızı koruma noktasında da hepimize çok büyük bir görev düşüyor. Çevremizi korumaya devam etmeliyiz. Sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir bir çevre için üzerimize çok büyük bir görev düşüyor."

Belediye Başkanı Kayaoğlu ise ilçede son dönemlerde fidan dikimine büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı, gerekse bizim orman varlığımızı ve ağaç varlığımızı arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz inşallah Türkiye'yi daha yaşanabilir, daha yeşil bir ülke olarak geleceğe taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Faruk Kara
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

Türk tankerine dron isabet etti! Su alan dev gemi acil yardım istedi
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu

Katliamı skandal sözlerle savundu: Masum çocuk yoktur
Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu

Aday olacak mı? Seçim kararını resmen verdi
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı

Rapçi Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na zehir zemberek sözler
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı

Yıllarca istismara uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu

Katliamı skandal sözlerle savundu: Masum çocuk yoktur
Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu
Köyünde yürüyüş yaparken buldu! Milyonlarca yıllık

Köyünde yürüyüş yaparken buldu! Milyonlarca yıllık