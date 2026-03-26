Suşehri'nde Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Mescid mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Yıldız, yaptığı konuşmada, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Her bir fidan dikimini dünyayı geleceğe taşıyacakları bir etkinlik olarak gördüklerini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Her bir fidana, dünyamızı korumak amacıyla dünyaya renk verecek bir umut olduğu noktasında bakıyoruz. Vatandaşları fidan dikmeye davet ediyorum. Sadece fidan dikme etkinlikleriyle değil, sadece ormanlarımızı arttırmakla değil, aynı zamanda mevcut ormanlarımızı koruma noktasında da hepimize çok büyük bir görev düşüyor. Çevremizi korumaya devam etmeliyiz. Sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir bir çevre için üzerimize çok büyük bir görev düşüyor."

Belediye Başkanı Kayaoğlu ise ilçede son dönemlerde fidan dikimine büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı, gerekse bizim orman varlığımızı ve ağaç varlığımızı arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz inşallah Türkiye'yi daha yaşanabilir, daha yeşil bir ülke olarak geleceğe taşıyacaktır." ifadesini kullandı.