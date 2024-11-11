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Suşehri'nde Gençlik Buluşması: Belediye Başkanı Kayaoğlu Gençlerle Buluştu

Suşehri'nde Gençlik Buluşması: Belediye Başkanı Kayaoğlu Gençlerle Buluştu
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Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, 'Gençlik Buluşması' programında üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, öğrencilere destek sözü verdi ve ilçede ücretsiz internet kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, "Gençlik Buluşması" programı kapsamında ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda konuşan Kayaoğlu, üniversite öğrencilerinin ilçenin misafiri olduklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin yurdun çeşitli yerlerinden ilçeye geldiklerini belirten Kayaoğlu, "Aileleriniz sizleri bizlere emanet etti. Bizler de sizler için elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek, gerek yerel yönetim olarak gerekse Suşehri halkı olarak her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Öğrencilerden gelen soru ve talepleri de dinleyen Kayaoğlu, ilçenin bazı bölgelerine ücretsiz internet kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kayaoğlu, "Gençlik Buluşması" toplantılarını bundan sonra daha geniş kapsamlı olarak düzenleyeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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