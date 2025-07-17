Suşehri'nde Bisiklet Kazası: Bir Yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.
E.B. (30) yönetimindeki 58 UE 683 plakalı otomobil, Sivas Caddesi'nde Ç.K'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Ç.K. tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel