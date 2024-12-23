Evinde baygın bulunan kadın hayatını kaybetti, eşi gözaltına alındı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan 3 çocuk annesi G.Ö., müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. G.Ö.'nün eşi T.Ö. gözaltına alındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kadının eşi gözaltına alındı.
Taşköprü Mahallesi'nde T.Ö. (40) uyandırmak istediği eşi G.Ö'nün (33) tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi G.Ö. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
EŞİ GÖZALTINA ALINDI
G.Ö'nün cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderilirken, ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri eşi T.Ö'yü gözaltına aldı.