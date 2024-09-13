Suşehri ilçesinde yol açma çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Gönüloğlu Mahallesi'nde başlatılan yol açma çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Kayaoğlu, "Bugüne kadar açılmayan bu sokağımızı açarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

İlçede yaşam şartlarını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Gelişen ve büyüyen ilçemizde modern şehirleşme adımlarımızı atmaya başladık. Kısa sürede bu sokağımızın açma işlemleri tamamlanarak, alt yapı çalışmalarını hızlandırıp, asfalt veya parke döşemesini de yaparak hizmete sunacağız. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına yürütülen bu çalışmalarla Suşehri'miz daha da modern ve düzenli bir görünüme kavuşacak."