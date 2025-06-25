Suşehri Belediye Başkanı, Yabancı Öğrencileri Ağırladı

Suşehri Belediye Başkanı, Yabancı Öğrencileri Ağırladı
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Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İstanbul Tasarım Merkezi Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında ilçeye gelen öğrencileri misafir etti. Kayaoğlu, ilçenin doğal güzelliklerini tanıttı ve öğrencilere yöresel hediyeler verdi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen İstanbul Tasarım Merkezi Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanat İhtisas Atölyeleri kapsamında geziye katılan öğrencileri ilçede misafir etti.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Kayaoğlu, yabancı ülkelerden gelen öğrencileri ilçede ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

İlçenin tanıtımı açısından gezinin önemli olduğunu vurgulayan Kayaoğlu, "Medeniyetler şehri, kardeş diyarı olarak bilinen Sivas'ımızın şirin ilçesi Suşehri, doğal güzellikleri ve barajlarıyla su cenneti olarak bilinmektedir. Bu güzelliklerimizi görmek ve bizlerle tanışmak amacıyla ilçemize gelen öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyorum." diye konuştu.

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ise geziye katılan öğrencileri ilçelerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Öğrenciler, günün anısına Yıldız ve Kayaoğlu'na tablo hediye etti.

Başkan Kayaoğlu ise öğrencilere yöresel şal hediye etti.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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