Şuşa'nın tarihi mirası aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da işgal döneminde tahrip edilen tarihi ve dini yapıların yeniden ihyası için yürütülen restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Şuşa'da son 5 yılda onlarca tarihi eser aslına uygun şekilde restore edilirken ağır hasarlı yapıların korunmasına yönelik yeni projeler de hayata geçiriliyor.

Karabağ'ın simge kenti Şuşa, 2020 yılında işgalden kurtarılmasının ardından yalnızca yeniden imar çalışmalarıyla değil tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerle de dikkat çekiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar, Haydar Aliyev Vakfı ve Şuşa Devlet Korusu İdaresi koordinasyonunda kentte kapsamlı restorasyon programı uygulanıyor.

Kentte öncelik işgal yıllarında büyük zarar gören dini yapılara verildi. Yukarı Gövher Ağa, Aşağı Gövher Ağa, Saatlı, Mamay ve Çöl Gala camileri başta olmak üzere çok sayıda tarihi yapı restore edilerek yeniden hizmete açıldı.

Şuşa'da resmi kayıtlara göre 196 tarihi ve kültürel anıt bulunuyor. Bunların önemli bölümü işgal yıllarında ağır hasar gördü veya tamamen yıkıldı. Buna rağmen son yıllarda kentteki onlarca tarihi eser yeniden ayağa kaldırıldı.

Kentte restorasyonun yanı sıra koruma çalışmaları da yürütülüyor. Bu yıl içinde ağır hasarlı durumdaki 15 tarihi yapıda konservasyon ve güçlendirme çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Bu eserlerde yeniden inşa yerine mevcut kalıntıların korunması ve gelecekte oluşabilecek risklerin önlenmesi hedefleniyor.

"Şuşa'da resmi olarak kayıtlı 196 anıt bulunuyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, AA muhabirine, Şuşa'nın kurtarılmasının hemen ardından tarihi eserlerin restorasyonuna başlandığını söyledi.

Kentte ilk olarak camilerin onarımına öncelik verildiğini belirten Kerimov, "5 camimiz tamamen restore edildi. Şuşa'da resmi olarak kayıtlı 196 anıt bulunuyor. Ne yazık ki bunların büyük çoğunluğu yıkılmış veya ağır hasarlı durumdaydı. Buna rağmen son 5 yılda yaklaşık 30 anıt aslına uygun restore edildi." dedi.

Yakın dönemde 15 tarihi yapıda koruma ve konservasyon çalışmalarının başlatılacağını kaydeden Kerimov, "Bu eserlerin bazıları çok ağır hasarlı durumda. Bu nedenle restorasyondan ziyade konservasyon ve güçlendirme çalışmaları yürütülecek. Amaç, gelecekte herhangi bir risk oluşmasının önüne geçmek." ifadelerini kullandı.

Restorasyon projelerinin uzun ve titiz hazırlık süreçleri gerektirdiğini vurgulayan Kerimov, her eser için arşiv belgelerinin incelendiğini ve kapsamlı bilimsel araştırmalar yapıldığını anlattı.

Kerimov, "Bir tarihi yapının restorasyonu son derece hassas bir süreçtir. Yapılacak bir hatayı sonradan düzeltmek çok zor olur. Bu nedenle çalışmalar büyük dikkatle yürütülüyor." diye konuştu.

Projelerin hazırlanmasında Azerbaycanlı ve yabancı uzmanların birlikte görev yaptığını belirten Kerimov, uygulama aşamasında ise ağırlıklı olarak yerli restoratörlerin çalıştığını söyledi.

Karabağ'da son yıllarda yürütülen geniş çaplı yeniden imar faaliyetlerinin restorasyon alanında önemli uzmanlık birikimi oluşturduğunu ifade eden Kerimov, "Son 5-6 yılda Karabağ'da yürütülen çalışmalar sayesinde uluslararası standartlara uygun çalışan güçlü yerli restorasyon şirketleri ve uzman kadrolar yetişti." değerlendirmesinde bulundu.