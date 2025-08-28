Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim Mardin Valiliği'ni Ziyaret Etti

Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, Mardin Valiliği'ne ziyarette bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Patrik Kerim, Valiliği ziyaret ederek, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Ziyarette, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Grigoriyos Melki Ürek, İstanbul Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Hindistan'dan Metropolit Cozef Balli ve Metropolit Markos Abraham ile İsveç'ten Metropolit Bünyamin Ataş ve Metropolit Yuhanun Lahdo ile Süryani vakıf ve dernek yöneticileri de eşlik etti.