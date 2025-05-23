Kırıkkale'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRIKKALE'de sürücüsü fenalaşan otomobil, bir evin duvarına çarptı.

KIRIKKALE'de sürücüsü fenalaşan otomobil, bir evin duvarına çarptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü hayatını kaybetti, yanındaki eşi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi Şehit Murat Çetin Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Bahçepınar (64) yönetimindeki 06 MJS 35 plakalı otomobil, sürücünün fenalaşması sonucu müstakil evin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim Bahçepınar'ın, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Firdevs Bahçepınar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

Profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Röportaj bile istediler
Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor

Tarih verdi! Trump'tan piyasaları alt üst edecek vergi hamlesi
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor

Son maçta taraftara hareket çekmişti! Kararını verdi
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.