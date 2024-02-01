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Sürücü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün manevra yaparken fren yerine gaza bastığı otomobil, iş yerine çarptı. Hasar gören iş yerinin çalışanları, kaza sırasında büyük korku yaşadı.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün manevra yaparken fren yerine gaza bastığı otomobil, iş yerine çarptı. Hasar gören iş yerinin çalışanları, kaza sırasında büyük korku yaşadı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kocaali ilçesi Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Şaban Koto'ya ait kasap dükkanının önüne park ettiği aracını hareket ettirdi. Manevra yapmak isteyen sürücü. fren yerine gaza basınca otomobil kasap dükkanının vitrin camına çarptı. İş yerinde bulunan 2 kişi korku yaşadı. Bu sırada kasap dükkanından alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan ve aracın önünden geçen kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza sonrası panik yapan sürücüyü iş yeri sahibi ve çevredekiler sakinleştirdi. İş yerinde hasara neden olan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Caddesi Kocaali Güvenlik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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