Tur otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada (2)
ŞOFÖR, KAHVALTIDA YEDİĞİ DELİ BALDAN FENALAŞMIŞTrabzon'un Yomra ilçesinde, kırmızı ışıkta araçlara çarpan tur otobüsü şoförü Osman Nuri Kartal'ın, sabah kahvaltısında fazla tükettiği deli bal nedeniyle direksiyon başında fenalaştığı ortaya çıktı.
ŞOFÖR, KAHVALTIDA YEDİĞİ DELİ BALDAN FENALAŞMIŞ
Trabzon'un Yomra ilçesinde, kırmızı ışıkta araçlara çarpan tur otobüsü şoförü Osman Nuri Kartal'ın, sabah kahvaltısında fazla tükettiği deli bal nedeniyle direksiyon başında fenalaştığı ortaya çıktı. Kartal'ın, polise verdiği ifadesinde, sabah deli bal yediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Fatih TURAN/ TRABZON, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Güncel