Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ve Akçakale ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ve Akçakale ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
