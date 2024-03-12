Suruç'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, bir otomobili durduran ekipler, 101 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili olarak A.İ. ve B.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.