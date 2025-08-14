Suruç'ta Sulama Kanalına Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Ömer Demir'in cesedi, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunarak hastane morguna kaldırıldı.

Yönlü Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Ömer Demir, gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda sudan çıkarılan Demir'in cesedi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
