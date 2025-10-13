Haberler

Suruç'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 23 yaşındaki Müslüm Şimşek hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Müslüm Şimşek (23), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bostancılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Müslüm Şimşek'in kullandığı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Şimşek, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şimşek, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

