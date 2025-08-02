Sürmene'de Akıntıya Kapılan Afgan Kadının Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılan kimliği belirsiz 30 yaşlarındaki Afganistan uyruklu kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan kimliği belirsiz Afganistan uyruklu kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçe sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren ve henüz kimliği belirlenemeyen 30 yaşlarındaki Afganistan uyruklu kadın, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar ve itfaiye ekipleri denizde arama çalışması başlattı. Dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Salim SARIKOÇ/SÜRMENE(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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