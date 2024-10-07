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Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı

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İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katlettikten sonra intihar eden 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulamasında kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade eden ve "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. Discord'da da gündeme gelen görüntülerin ardından emniyetin 81 ilde "incel" gruplarını gözlem altına aldığı öğrenildi.

İstanbul'da cuma günü kendisi gibi 19 yaşında olan 2 genç kızı canice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

TELEFONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Çelik'in telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişim kurduğu ortaya çıktı.

"İNCEL" NE DEMEK?

İngilizcede "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekar" tamlamasının kısaltılması olan "incel", kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman olan ve şiddet yanlısı kişiler için kullanılıyor.

EMNİYET ALARMA GEÇTİ

Cani Semih Çelik'in hunharca işlediği cinayetlerin ardından özellikle sosyal medya platformu Discord üzerinde bu tanıma uyan kişilerden aldığı "destekleyici" ve "övücü" destek mesajları üzerine Emniyet, 81 ilde harekete geçti.

İNTERNETTE TAKİP VE İZLEME BAŞLADI

Siber devriye ekiplerinin 7/24 usulüyle internet üzerinde yürüttüğü takip ve izleme çalışmalarında "incel" akımı başta olmak üzere cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteleri gözlem altına almaya başladığı öğrenildi.

Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Semih Çelik İstanbul Güncel

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Yorumlar (4)

Gökberk Göktürk:

birde bu ucubeler çıktı

79
1
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Ahmet Çakır:

Bir bu o.ç eksikti

42
1
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

O ip düzeneğini ne ara kurdun bağladın, güvenlik yok mu surlarda üst katta o da ilginç

31
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Hamit Gündoğdu:

Savaşların artık silahla yapılmadığının bilincinde olması gerekir devleti yönetenlerin.. bir ülkede yönetim boşluğundan ortaya çıkan kaotik ortamı fırsat bilen dış destekli ülke karıştırıcılar için uygun zemini bulduğu an harekete geçme vakti zamanı gelmiştir..bu gevşek tutum içeride malzemeyi de bulmakta zorlanmaktadır.. bunu ancak güçlü irade ve yönetim kabiliyeti olanlar önleyebilir.. ülkede varmı böyle ciddi adım atanlar...

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