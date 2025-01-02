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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Başladı

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Başladı
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Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçiş yapan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönüyorlar. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, memleketlerini özlediklerini ve Türkiye'deki arkadaşlarını unutmayacaklarını ifade ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış prosedürünün hızlanmasına katkı sunuyor.

İşlemleri tamamlanan kişiler, ülkelerine geçiş yapıyor.

"Burayı çok özleyeceğim"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 13 yaşındaki Semir Dahir, ailesiyle 10 yıldır Bursa'da yaşadıklarını söyledi.

Memleketi Şam'a gitmek için yola çıktıklarını dile getiren Dahir, şöyle konuştu:

"Burayı çok özleyeceğim. Bizden sonra babaannemler de arkamızdan gelecek. Memleketimi göreceğim için heyecanlıyım çünkü orada doğdum ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Buradan ayrılacağım için biraz üzülüyorum çünkü arkadaşlarımı bir daha göremeyeceğim. Türkiye'deki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, beni hiç unutmayın."

10 yaşındaki Fatma el Mustafa da ülkesini ilk kez göreceği için heyecanlı olduğunu anlattı.

Ailesiyle memleketi Afrin'e gideceklerini belirten Mustafa, " Suriye'yi hiç görmedim. Orada ailem, akrabalarım bizi bekliyor. Hem mutluyum hem üzgünüm. Burayı özleyeceğim." dedi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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