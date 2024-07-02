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Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt

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Bir televizyon programında ortaya atılan ve Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu, KDV/Emlak vergisi ödemediklerine yönelik iddia kamuoyunda infiale neden oldu. Basında yer alan iddiaları yalanlayan İletişim Başkanlığı "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in katıldığı bir televizyon programında Suriyelilere yönelik sözleri büyük tartışma yarattı.

"SURİYELİLERE VERGİ MUAFİYETİ VAR"

Suriyelilere vergi muafiyeti olduğunu ve KDV ile emlak vergisi ödemediklerini iddia eden CHP'li Genç'in sözleri sosyal medyada infial yarattı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

Bazı haber sitelerinde de yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Bir televizyon programında ortaya atılan 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar' iddiası doğru değildir.

"HERHANGİ BİR MUAFİYETLERİ VEYA AYRICALIKLARI YOKTUR"

Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Yorumlar (3)

murat dural:

Kaç tanesinin vergi kaydı var acaba?

7
0
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murat dural:

Çok doğru vergi kaydı olanlar için vergi kaydı olmayana sıkıntı yok.

4
0
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isa kızmaz:

Ben ikna olmadım

0
0
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