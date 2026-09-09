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Suriyeli Ziya, sığınak kazarken bulduğu tarihi eserleri 8 yıl koruduktan sonra yetkililere teslim etti:

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- "Bölgemiz her türlü mühimmatla bombardımana maruz kalıyordu. Ben de ailemi ve çocuklarımı korumak için sığınak kazmaya karar verdim. Kazı sırasında çok sayıda tarihi eserin bulunduğu bir mağarayla karşılaştım" "Bu parçalar adeta ev eşyam gibi olmuştu. Çocuklarımla birlikte 15'ten fazla ev değiştirdim. Nereye gitsek bu parçaları da yanımda taşıdım; boynumda bir emanetti"

İdlib'de yaşayan Ziya Hanus, Esed rejiminin bombardımanından korunmak amacıyla sığınak kazarken bulduğu yaklaşık 400 parçalık tarihi eser koleksiyonunu, 8 yıl boyunca koruduktan sonra yetkililere teslim etti.

Suriye'deki iç savaş sürecinde ailesinin can güvenliğini sağlamak amacıyla evinin yakınlarında sığınak kazmaya başlayan Hanus, farklı dönemlere ait yüzlerce arkeolojik eserle karşılaştı.

Bölgedeki yoğun çatışmalara ve zorunlu göç şartlarına rağmen tarihi mirasa sahip çıkan Hanus, eserleri 8 yıl boyunca taşındığı her yere yanında götürerek yağmalanmaktan ve tahrip edilmekten korudu.

Güvenlik ortamının yeniden sağlanmasının ardından Hanus, insanlık mirası olarak gördüğü koleksiyonu sergilenmesi ve muhafaza edilmesi amacıyla Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

"Sığınak kazarken buldum, satmadım"

Tarihi eserleri yetkililere teslim eden Ziya Hanus, AA muhabirine, "Bölgemiz her türlü mühimmatla bombardımana maruz kalıyordu. Ben de ailemi ve çocuklarımı korumak için sığınak kazmaya karar verdim. Kazı sırasında çok sayıda tarihi eserin bulunduğu bir mağarayla karşılaştım." dedi.

Hanus, "Arkeoloji alanında tecrübem olmadığı için köyden uzman bir arkadaşımla iletişime geçtim. Kendisi bana bu parçaların ülke için gerçek bir servet olduğunu söyleyerek korumamı tavsiye etti." diyerek "Parçaları satın almak için birçok tüccar gelmesine rağmen arkadaşımın sözünü dinledim ve koleksiyonu sakladım." ifadelerini kullandı.

Rejimin 2019'da İdlib'de ilerlemesiyle göç etmek zorunda kaldığını belirten Hanus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu parçalar adeta ev eşyam gibi olmuştu. Çocuklarımla birlikte 15'ten fazla ev değiştirdim. Nereye gitsek bu parçaları da yanımda taşıdım; boynumda bir emanetti.

Bölgede huzur sağlandıktan sonra Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçtim. Sağ olsunlar gelip parçaları teslim aldılar. Hamdolsun, emaneti büyük bir sadakatle teslim ettim."

Kaynak: AA
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