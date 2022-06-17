Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
 - Güncelleme:
Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında

GAZİANTEP'te, yol kenarındaki minibüste Suriye uyruklu hamile Emine El Ali (41) ile oğlu Halid Mustafa'nın (4) cansız bedenleri bulundu.

GAZİANTEP'te, yol kenarındaki minibüste Suriye uyruklu hamile Emine El Ali (41) ile oğlu Halid Mustafa'nın (4) cansız bedenleri bulundu. Jandarma, vücutlarında bıçak ve darp izleri bulunan kadının eşi Mustafa Mustafa'yı (43) gözaltına aldı.

Olay, Gaziantep-Şanlıurfa yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Mustafa, eşi ve 5 çocuğu ile Şanlıurfa'ya akraba ziyareti için yola çıktı. Yolda dün gece park halindeki 06 MK 682 plakalı minibüsü görenler, şüphe üzerine ekiplere bilgi verdi. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 5 aylık hamile Emine El Ali ve oğlu Halid Mustafa'nın öldüğünü belirledi. Vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan anne ile çocuğunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, yakındaki akaryakıt istasyonunda Mustafa Mustafa'yı gözaltına aldı. Mustafa, aracının bozulduğunu, 4 çocuğunun istasyona gittiğini, kendisinin de ağaç altında uyuyakaldığını, uyandığında cesetlerle karşılaştığını öne sürdü. 4 çocuk korumaya alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.  ?


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Mustafa Mustafa Gaziantep Jandarma Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title