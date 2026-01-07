Haberler

Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası'ndan, PKK/YPG'ye Halep'te sivilleri hedef almama çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası, Halep'teki geliştirilen olaylar üzerine PKK/YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulundu. Açıklamada, anlaşmaların ihlal edildiği ve sivillerin rehin alındığı belirtilerek, Suriye hükümeti ve ordusuna da gerekli tedbirlerin alınması yönünde çağrıda bulunuldu.

Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası, Halep'te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan gelişmeler üzerine, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulundu.

Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası tarafından yapılan yazılı açıklamada, devrik Esed rejiminin yıkılmasının ve Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının, Suriye halkının uzun yıllara yayılan fedakarlıkları sayesinde mümkün olduğu vurgulandı.

Buna rağmen bazı bölgelerin halen yeni kurulan Suriye devletinin kontrolü dışında kaldığı belirtilen açıklamada, bu durumdan PKK/ Ypg'nin ve onun farklı isimler altında faaliyet gösteren uzantılarının sorumlu olduğu ifade edildi.

Söz konusu yapıların Suriyeli Kürtlerin ve Cezire bölgesi halkının davasını istismar ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 10 Mart 2025'te imzalanan ve tüm askeri, güvenlik ve idari güçlerin Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini, silahın yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören anlaşmanın, PKK/ Ypg tarafından uygulanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, PKK/YPG'nin anlaşmanın Suriye'de güvenlik ve istikrarın desteklenmesini öngören maddesini ihlal ettiği, Süveyda'daki bazı silahlı gruplara ve sahil bölgesindeki devrik rejim unsurlarına destek verdiği belirtildi.

Son olarak Halep'te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki sivillerin rehin alınarak siyasi baskı unsuru olarak kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Suriyeli Kürt Bağımsızlar Birliği, SDG meselesinin Kürt davasıyla ilgisi olmadığını, bunun tamamen güvenlik ve askeri bir sorun olduğunu, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının uluslararası hukuka göre suç teşkil ettiğine vurgu yapıyor." denildi.

Açıklamada ayrıca Suriye hükümeti ve Suriye ordusuna da çağrı yapılarak, Halep'te yaşayan sivillerin can güvenliğinin ve onurunun korunması, devam eden askeri faaliyetler nedeniyle vatandaşların zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti

Kargoyla dua ve ayet gönderdi, servet elde etti