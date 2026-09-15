Suriyeli Ali, Türkiye'de edindiği tecrübeyle Halep kırsalında fiber tekne üretiyor

Suriye'nin Halep ilinin kırsalında yaşayan genç girişimci Bilal Ali, Türkiye'de edindiği 7 yıllık deneyimin ardından kurduğu atölyede fiber tekne üretimi yaparak bölgedeki geleneksel ahşap teknelere alternatif oluşturuyor.

AA muhabirine, Türkiye'den Halep'e uzanan tekne üretimi serüvenini anlatan Ali, Türkiye'de farklı işlerde çalıştığını, daha sonra İzmir'de tekne ve gemi imalatı sektörüne girdiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaşın ilk yıllarında Türkiye'ye sığınarak İzmir'e yerleşen 28 yaşındaki Ali, burada bir yandan Türkçe öğrenirken diğer yandan fiber tekne üretimi alanında çalışarak mesleğin inceliklerine hakim oldu.

Yaklaşık 7 yıl boyunca bu alanda faaliyet gösteren 28 yaşındaki Ali, edindiği tecrübeyle Esed rejimi düştükten sonra Suriye'ye dönerek kendi işini kurma kararı aldı.

Halep'in batısındaki Yakut el-Ades köyünde atölye açan Ali, şimdi kardeşi ve bir çalışanıyla birlikte cam elyaf takviyeli plastikten (fiber) tekneler üreterek ekmeğini çıkarıyor.

Türkiye'de öğrendiği mesleği Suriye'ye taşıdı ?

Ali'nin atölyesinde teknenin üretiminde kullanılan ham maddeler Türkiye'den temin ediliyor.

Üretimde kullanılan malzemelerin kalitesine önem veren Ali, bu sayede teknelerin özellikle deniz suyuna dayanıklı olması için özen gösteriyor.

Fiber malzemeden üretilen tekneler, kullanım amacına ve müşterinin taleplerine göre farklı boyutlarda hazırlanıyor.

Bir teknenin üretimi, kalıp ve malzeme hazırlığından gövdenin oluşturulmasına, güçlendirme işlemlerinden son düzenlemelere kadar en az bir hafta sürüyor.

Küçük bir atölyede yürütülen üretimin önemli bölümü el emeğine dayanıyor. Ali ve çalışma arkadaşları, her teknenin üretim aşamasında ölçü, yüzey ve dayanıklılık kontrolleri yapıyor.

Atölyede üretilen teknelerin fiyatları, boyutlarına, kullanılan malzemelere, motor ve diğer ekipmanlara göre değişiklik gösteriyor.

Küçük ölçekli başlayan girişim, bölgedeki tekne ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra Suriye'de yeni bir üretim alanının gelişmesine de katkı sağlıyor.

Türkiye'deki ustasına teşekkür etti

Ali, Türkiye'de mesleği öğrenirken çeşitli zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, çocuk yaşta gittiği ülkede özellikle ilk dönemde dil konusunda sıkıntı yaşadığını anlattı.

Suriye'deki iç savaşın ilk dönemlerinde yaklaşık 14 yaşındayken Türkiye'ye gittiğini ve eğitimine ara vermek zorunda kaldığını dile getiren Ali, Türkçeyi öğrendikten sonra çalışma ve yaşam şartlarının kendisi için kolaylaştığını söyledi.

Ali, Türkiye'de kendisine mesleği öğreten ustasının desteğini halen sürdürdüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suriye'den bütün Türk arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Özellikle meslek öğrenmeme yardımcı olan İmdat Bey'e çok teşekkür ediyorum. (İmdat Bey) Bana hem bu mesleği öğretti hem de halen bana yardımcı oluyor ve destek veriyor. Montaj ve üretim konusunda birbirimize yardımcı olmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA