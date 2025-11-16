Suriye, Yasa Dışı Giren 17 Lübnanlıyı Teslim Etti
Suriye, yasa dışı yolla ülkeye girdikleri gerekçesiyle yakalanan 17 Lübnan vatandaşını, Lübnanlı yetkililere teslim etti. Lübnanlılar, Tartus ilinde güvenlik birimleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Suriye, yasa dışı şekilde ülkeye girdikleri gerekçesiyle yakalanan 17 Lübnan vatandaşını, Lübnanlı yetkililere teslim etti.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, deniz yoluyla yasa dışı yöntemle ülkeye giren 17 Lübnanlı, Tartus ilinde iç güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındı.
Söz konusu Lübnanlılar, gerekli işlemlerin ardından Lübnan makamlarına teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel