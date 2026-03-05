Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı, Ürdün Kralı ile bölgesel gelişmeleri ve artan gerilimi görüştü

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki artan gerilim ve güvenlik konularını ele aldı. İki lider, Arap dayanışmasının güçlendirilmesi ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede bölgede son dönemde yaşanan gerilim ve bunun güvenlik ile istikrara olası etkileri değerlendirildi.

Açıklamada, iki liderin Arap dayanışmasının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptığı ve bölgede devam eden çatışmaların genişleme riskine karşı uyarıda bulunduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca tarafların, bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması amacıyla iki ülke arasında istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
