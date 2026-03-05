Suriye Cumhurbaşkanı, Ürdün Kralı ile bölgesel gelişmeleri ve artan gerilimi görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüşerek bölgede yaşanan son gelişmeleri ve artan gerilimi ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Şara, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgede son dönemde yaşanan gerilim ve bunun güvenlik ile istikrara olası etkileri değerlendirildi.

Açıklamada, iki liderin Arap dayanışmasının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptığı ve bölgede devam eden çatışmaların genişleme riskine karşı uyarıda bulunduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca tarafların, bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması amacıyla iki ülke arasında istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.