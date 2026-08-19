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Suriye ve Ürdün'den İsrail İhlallerine Kınama

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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ürdünlü mevkidaşı Safedi, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü. Safedi, Ürdün'ün Suriye'deki İsrail ihlallerini kınadığını belirterek dayanışma mesajı verdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeybani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye ile Ürdün arasındaki Yüksek Koordinasyon Konseyi ile ilgili son gelişmeler ve bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı.

Safedi, Ürdün'ün Suriye topraklarındaki İsrail ihlallerini kınadığını belirterek ülkesinin, Suriye ile dayanışma içinde olduğunu ve Suriye'nin yanında durduğunu ifade etti.

İki Bakan, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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