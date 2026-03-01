Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam'la telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Asaad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik ve istikrar konularında işbirliğinin artırılmasının önemine değindi.

Suriye Dışişleri Bakanı Asaad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve bu gelişmelerin bölge güvenliği ile istikrarına etkileri ele alındı.

Bakan Şeybani, mevcut durum ışığında iki kardeş ülke arasında koordinasyonun artırılmasının önemine işaret ederek, işbirliğinin güvenlik ve istikrarı güçlendirecek şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

-? ?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
Gençlerbirliği ve Kayserispor yenişemedi

Taraftarın gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Savaş oraya da sıçradı! Ülkeden kaçmak için havalimanına akın ettiler