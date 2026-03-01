Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam'la telefonda görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Asaad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve bu gelişmelerin bölge güvenliği ile istikrarına etkileri ele alındı.

Bakan Şeybani, mevcut durum ışığında iki kardeş ülke arasında koordinasyonun artırılmasının önemine işaret ederek, işbirliğinin güvenlik ve istikrarı güçlendirecek şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

-? ?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.