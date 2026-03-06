Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Şara, Suriye-Lübnan sınırında alınan savunma tedbirlerinin önemine vurgu yaparak, silah kaçakçılığı ve istikrarı bozma çabalarına karşı önlemler aldıklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda bölgedeki mevcut gelişmeleri ve son durumu değerlendirdi.

Görüşme sırasında Şara, yaşanan gelişmelere ilişkin Suriye'nin değerlendirmesini aktararak ülkesinin Suriye- Lübnan sınırında aldığı savunma tedbirlerinin sınır güvenliğini sağlama amacı taşıdığını ifade etti.

Bu adımların silah kaçakçılığı girişimlerini önlemeyi ve istikrarı bozma çabalarının önüne geçmeyi hedeflediğini belirten Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklenmesinin önemini vurguladı.

İki lider, bölgede gerilimin kontrol altına alınması ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi gerektiğini belirterek bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkati çekti.

Tarafların mevcut gelişmeler ışığında ortak ilgi alanına giren bölgesel konularda istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Bir jest de İspanya'dan geldi

Bir jest de İspanya'dan! Ekrandaki Türkçe yazı güldürdü
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma

İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

Komşu ülkede sıcak saatler! İki asker hayatını kaybetti
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor